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В Костанайской области во время пожара пропал мужчина

поиски мужчина пропажа Костанайская область Фото: пресс-служба МЧС РК
56-летний житель села Аманкарагай в Костанайской области пропал во время пожара. Как сообщили Zakon.kz в полиции, начато досудебное расследование.

Информация о пропаже мужчины появилась в социальных сетях. В сообщении говорится, что от него нет вестей с 3 сентября.

Как заявили в пресс-службе ДП области, за время пожара в Аулиекольском районе в полицию поступило восемь сообщений о без вести пропавших.

Семь человек были найдены сразу. Поиски 56-летнего жителя поселка Аманкарагай ведутся по настоящее время. Начато досудебное расследование по факту безвестного исчезновения.Пресс-служба ДП Костанайской области

По данным ведомства, выдвинуто несколько версий.

Пожары в области начались 2 сентября на территории двух лесничеств. Их площадь уже 4 сентября превысила 43 тыс. га.

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Анастасия Московчук
Костанайская область
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