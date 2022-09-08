В Костанайской области во время пожара пропал мужчина

56-летний житель села Аманкарагай в Костанайской области пропал во время пожара. Как сообщили Zakon.kz в полиции, начато досудебное расследование.

Информация о пропаже мужчины появилась в социальных сетях. В сообщении говорится, что от него нет вестей с 3 сентября.

Как заявили в пресс-службе ДП области, за время пожара в Аулиекольском районе в полицию поступило восемь сообщений о без вести пропавших.

Семь человек были найдены сразу. Поиски 56-летнего жителя поселка Аманкарагай ведутся по настоящее время. Начато досудебное расследование по факту безвестного исчезновения. Пресс-служба ДП Костанайской области

По данным ведомства, выдвинуто несколько версий.

Пожары в области начались 2 сентября на территории двух лесничеств. Их площадь уже 4 сентября превысила 43 тыс. га.

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7 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.