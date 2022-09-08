Сбежавшая от хозяина собака напала на человека в Павлодаре

Поначалу мужчина счел агрессивное животное бродячим, сообщает Zakon.kz.

Как пишет рavlodarnews.kz, 7 сентября в полицию заявили о нападении бродячей собаки на человека.

Животное также загрызло кур пострадавшего, забравшись на территорию его дома.

По словам выехавшего на вызов сотрудника отлова, собака не была бродячей, а сбежала со двора соседнего дома.

За нарушение правил содержания и выгула домашних животных владельцу выписали административный штраф.