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Сбежавшая от хозяина собака напала на человека в Павлодаре

Пес Фото: pixabay
Поначалу мужчина счел агрессивное животное бродячим, сообщает Zakon.kz.

Как пишет рavlodarnews.kz, 7 сентября в полицию заявили о нападении бродячей собаки на человека.

Животное также загрызло кур пострадавшего, забравшись на территорию его дома.

По словам выехавшего на вызов сотрудника отлова, собака не была бродячей, а сбежала со двора соседнего дома.

За нарушение правил содержания и выгула домашних животных владельцу выписали административный штраф.

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