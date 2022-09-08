Сбежавшая от хозяина собака напала на человека в Павлодаре
Фото: pixabay
Поначалу мужчина счел агрессивное животное бродячим, сообщает Zakon.kz.
Как пишет рavlodarnews.kz, 7 сентября в полицию заявили о нападении бродячей собаки на человека.
Животное также загрызло кур пострадавшего, забравшись на территорию его дома.
По словам выехавшего на вызов сотрудника отлова, собака не была бродячей, а сбежала со двора соседнего дома.
За нарушение правил содержания и выгула домашних животных владельцу выписали административный штраф.
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