Съедать полкило фруктов и овощей для снижения риска смерти посоветовали медики

К выводу о пользе овощей и фруктов для организма пришли специалисты Национального онкологического центра Японии, передает Zakon.kz.

По данным Газета.ru, медики еще с 1990-х годов наблюдали за здоровьем японцев из разных регионов страны. На момент начала исследования участникам эксперимента было 40-60 лет. Их разделили на пять групп по признаку частоты потребления овощей и фруктов.

При подведении итогов выяснилось, что у людей из двух групп с высоким потреблением фруктов риск смерти был на 8-9% ниже, чем в группе с самым низким потреблением. При этом, что касается смертей от болезней сердца, то этот показатель был сразу на 13% меньше.

Стоит отметить, что авторы работы учитывали при расчете риска другие факторы, такие как наследственность и индекс массы тела.