Более 32 кг различных наркотиков изъято полицейскими в Жамбылской области

С 5 по 9 сентября 2022 года в регионе проводится республиканское широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Дәрмек", сообщает Zakon.kz.

За три дня сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области выявлено 33 факта наркоправонарушений. Из них пять уголовных и 20 административных преступлений.

Во время проведения ОПМ проверено 30 аптек, две поликлиники, три лечебных учреждения, одна организация и один завод.

Всего за три дня изъято из незаконного оборота 32 кг 94 г различных наркотических средств.

В ходе проверки завода, расположенного на территории области, изъято 4 тонны 112 кг прекурсора серной кислоты, который является составным компонентом при производстве тяжелых видов наркотиков. По данному факту составлен административный протокол по ст. 427 КоАП РК "Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров". Работа в данном направлении продолжается.