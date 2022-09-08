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Притон под видом салона массажа ликвидировали в Атырау

Полиция Фото: Zakon.kz
В Атырауской области проходит мероприятие “STOP-Трафик”, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Атырауской области выявили квартирный салон боди-массажа, оказывающий также и интимные услуги.

В ходе операции были задержаны две жительницы города, еще 15 девушек легкого поведения поставили на учет.

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В настоящее время в отношении собственников квартирных притонов ведется сбор документов в соответствии со ст. 450 КоАП РК.

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