Притон под видом салона массажа ликвидировали в Атырау

В Атырауской области проходит мероприятие “STOP-Трафик”, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Атырауской области выявили квартирный салон боди-массажа, оказывающий также и интимные услуги.

В ходе операции были задержаны две жительницы города, еще 15 девушек легкого поведения поставили на учет.

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В настоящее время в отношении собственников квартирных притонов ведется сбор документов в соответствии со ст. 450 КоАП РК.