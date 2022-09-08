Британия переживает за королеву: отменена смена караулов, съезжаются королевские семьи

У Букингемского дворца в Лондоне поставили знак, оповещающий туристов об отмене традиционной церемонии смены караулов на фоне плохого состояния здоровья королевы, передает Zakon.kz.

Несмотря на отмену зрелищной традиции, на площади возле дворца начали собираться люди.

Кроме того, в шотландскую резиденцию королевы в Балморале съезжаются члены королевской семьи. В частности, как пишет Sky News, принц Чарльз со своей женой Камиллой прибыл в замок Балморал.

Британские СМИ ведут онлайн-трансляции, посвященные предполагаемому ухудшению здоровья королевы.

Ранее стало известно, что Елизавета II находится под наблюдением врачей в связи с ухудшением состояния здоровья.

Газета The Guardian опубликовала порядок действий в случае смерти монарха в Великобритании.