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Грузовой локомотив протаранил авто около Талдыкоргана, есть пострадавшие

локомотив Фото: polisia.kz
Авария произошла утром 8 сентября в Ескельдинском районе, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба ДП Алматинской области, 35-летний водитель ВАЗ-2109, несмотря на приближающийся локомотив, пытался проскочить железнодорожный переезд, но не успел. Автомашину от удара протащило на 15-20 м.

Троих человек, находившихся в салоне авто, госпитализировали с различными травмами в районную больницу.

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Алматинская область Талдыкорган
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