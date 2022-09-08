Грузовой локомотив протаранил авто около Талдыкоргана, есть пострадавшие

Авария произошла утром 8 сентября в Ескельдинском районе, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба ДП Алматинской области, 35-летний водитель ВАЗ-2109, несмотря на приближающийся локомотив, пытался проскочить железнодорожный переезд, но не успел. Автомашину от удара протащило на 15-20 м.

Троих человек, находившихся в салоне авто, госпитализировали с различными травмами в районную больницу.