Тайник с оружием нашли в Алматинской области

Фото: polisia.kz

Сотрудники учреждения №57 ДУИС по Алматинской области и области Жетiсу искали оружие и боеприпасы, похищенные в ходе массовых беспорядков в январе, сообщает Zakon.kz.

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