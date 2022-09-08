Тайник с оружием нашли в Алматинской области
Фото: polisia.kz
Сотрудники учреждения №57 ДУИС по Алматинской области и области Жетiсу искали оружие и боеприпасы, похищенные в ходе массовых беспорядков в январе, сообщает Zakon.kz.
Пистолет Макарова с магазином без патронов был спрятан под камнем возле остановки в поселке Жастар Ескельдинского района.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований и возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 287 УК РК "Незаконное хранение оружия".
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