Трехлетняя девочка попала под газонокосилку в СКО

Малышка играла с восьмилетним братом во дворе. Но мальчик не заметил ее в высокой траве и включил садовый триммер. Ребенка экстренно доставили в больницу Есильского района, сообщает Zakon.kz.

На помощь выехала и бригада медиков из областного центра. По словам хирургов, отмечает телеканал "Астана", подобных случаев в их практике не было уже давно.

Пациентка находилась в крайне тяжелом состоянии, счет шел на секунды. Шансы на выживание были минимальные, однако врачи сотворили чудо.

Сам механизм травмы повреждения внутренних органов очень тяжелый. Мы больше четырех часов, не торопясь, тщательно постарались все это дело собрать: и желудок, и 12-перстную, и печень, которая тоже была повреждена. Частично часть печени лежала свободно в брюшной полости. Но все равно нам совместными усилиями удалось нарушенную целостность всех органов восстановить. И. о. заведующего отделением детской хирургии МДОБ Олег Новицкий

Сейчас девочка находится в реанимации многопрофильной детской областной больницы Петропавловска. Состояние оценивается как тяжелое.

Я верю, что моя доченька очень сильная, она справится. Я благодарна врачам – у них золотые руки. Мать девочки Виктория Фишер

Известно, что в данное время решается вопрос о транспортировке пациентки в столицу.