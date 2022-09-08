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Законодательство РК

Супругу участкового осудили за убийство мужа в Петропавловске

приговор Фото: Zakon.kz
Тело 31-летнего участкового инспектора Дархана Жумагали в луже крови в собственной квартире обнаружили родные погибшего. Главной подозреваемой по делу стала жена сотрудника правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Погибший с родителями, женой и двумя малолетними детьми, уточняет телеканал "Астана".

Согласно материалам дела, женщина узнала о любовнице мужа. Находясь в нетрезвом состоянии она нанесла обидчику смертельное ранение.

Судебный процесс по просьбе родственников проходил в закрытом режиме.

Суд приговорил Жумагали Айгуль Жанболаткызы признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РК, и назначить ей наказание по каждой статье в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Сергей Викторенко

По словам матери осужденной, отношения в семье дочери были непростые. Наличие у ее зятя любовницы, по мнению женщины, не единственная причина, которая могла подтолкнуть дочь на совершение страшного преступления.

Теперь родственникам предстоит договориться о том, кто будет воспитывать детей.

Судом по данному делу вынесено также частное постановление в адрес органов опеки и попечительства, но огласили его участникам процесса за закрытыми дверями, без присутствия СМИ. У осужденной вдовы есть 15 суток на обжалование приговора.

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