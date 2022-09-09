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КНДР назвала себя ответственным ядерным государством

КНДР назвала себя ответственной ядерной страной Фото: pixabay
Глава КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что страна не собирается не будет вести переговоры по денуклеаризации, сообщает Zakon.kz.

Северная Корея приняла закон, согласно которому страна провозглашается ответственным ядерным государством, сообщают "Известия".

Сегодня мы завершили историческое дело, полностью юридически закрепив политику ядерных сил.Ким Чен Ын

Новый закон закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу неизбежной, а также позволяет стране наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме в случае нападения.

Ким Чен Ын также заявил, что Северная Корея продолжит "укреплять боеготовность в ядерной сфере, расширять возможности по применению ядерного оружия". Он подчеркнул, что страна не собирается не будет вести переговоры по денуклеаризации.

3 августа постоянное представительство КНДР при ООН заявило, Северная Корея имеет право обладать ядерным оружием для самообороны после выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Соответствующим образом представительство ответило на обвинения, прозвучавшие в адрес КНДР, в наличии у страны ядерного оружия.

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