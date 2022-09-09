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Почему укрепился тенге в августе, рассказали в Нацбанке

почему укрепился тенге в августе, рассказали в Нацбанке Фото: Zakon.kz
Об основных факторах влияния на курс тенге и ситуации на валютном рынке рассказала заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова, сообщает Zakon.kz.

За август курс тенге укрепился на 1%, до 472,29 тенге.

Как отметила Молдабекова, умеренному укреплению обменного курса тенге способствовали продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых выплат.

Таким образом, внутренние факторы оказывали преимущественное влияние на валютный рынок. Субъекты квазигоссектора продали через банки второго уровня 469,5 млн долларов. На фоне сбалансированности рынка валютные интервенции Национальным банком не проводились. Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова

По ее словам, осуществление трансферта из Нацфонда в бюджет было обеспечено тенговыми поступлениями, поэтому продаж валютных активов Нацфонда не требовалось.

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