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Как пройдут похороны Елизаветы II

детали похорон монарха Великобритании Фото: Instagram/theroyalfamily
Операция "Лондонский мост" – документ Букингемского дворца, в котором собрана очередность действий правительства, полиции и других организаций на случай смерти монарха. Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут по заранее разработанному порядку, сообщает Zakon.kz.

План траурных мероприятий был разработан еще в 1960-х годах. В 2017 году ежедневная газета в Великобритании опубликовала ключевые моменты документа.

Там сказано, что гроб с королевой доставят в тронный зал Букингемского дворца на второй день после ее смерти. Также расписано несколько вариантов действий в зависимости от места кончины монарха.

К примеру, если королева умрет в Шотландии (в замке Балморал), гроб должен находиться в Холирудском дворце (официальная резиденция британских монархов в Шотландии). И только потом его доставят в собор Святого Эгидия в Эдинбурге, где состоится поминальная служба.

Далее, согласно плану действий, его доставят на вокзал Уэверли, а оттуда королевским поездом привезут в Лондон.

Через четыре дня после смерти королевы его перевезут в Вестминстерский дворец, где он простоит четыре дня. После всего через девять дней после смерти в Вестминстерском аббатстве состоятся похороны.

Также отмечено, что архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби проведет поминальную службу. Во время торжественной службы в часовне гроб опустят в королевский склеп в Мемориальной часовне короля Георга VI. 

В публикации издания Mirror уточнили, что погребение будет частным. На нем смогут присутствовать лишь старшие члены семьи.

Похороны будут транслироваться в прямом эфире Британской радиовещательной корпорации (BBC).

Королева Великобритании Елизаветы II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал. Уже 10 сентября Карла III официально провозгласят новым королем Великобритании.

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