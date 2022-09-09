Банки обяжут продавать залоговое имущество казахстанцев через три года после изъятия

Для банков и МФО установили новое правило – если залоговое имущество будет находиться у них более трех лет, то они обязаны его продать. Об этом заявил зампредседателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов в СЦК, сообщает Zakon.kz

Как сообщил замглавы Агентства, теперь после того, как банк или микрофинансовая организация взыскивает имущество себе на баланс, они в течение трех лет должны будут его продать.

Раньше такого срока не было, и банки годами, десятилетиями держали у себя это залоговое имущество и не вовлекали в экономический оборот. Олжас Кизатов

По его словам, это позволит рынку стрессовых активов развиваться, потому что банки будут вынуждены продавать имущество по истечении определенного срока.

Когда стоит такой ограничительный срок, я думаю, что это приведет к формированию более справедливой стоимости. Если будет рыночная стоимость со стороны банков формироваться, то и спрос со стороны инвесторов будет более высокий. Олжас Кизатов

Также он считает, что этот процесс повлияет на ситуацию на рынке недвижимости. По крайней мере за счет притока новых предложений стоимость недвижимости может несколько снизиться.

Цена на недвижимость формируется из многих факторов. Но я думаю, что создание ликвидного рынка активов, где будет большое количество инвесторов, где будет доступ к покупке-продаже в любое время стрессовых активов, когда объем операций будет увеличиваться, все это в конечном итоге приведет в последующем к снижению стоимости на недвижимость. Олжас Кизатов

9 сентября стало известно, что в Казахстане разрабатывают цифровую платформу по продаже стрессовых активов банков.