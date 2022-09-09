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ФК "Актобе" и Parimatch оказали благотворительную помощь Костанайской области

благотворительность Костанайская область футбол Фото: Parimatch
Футбольный клуб "Актобе" совместно с официальным партнером, беттинг-компанией Parimatch, пожертвовали средства на помощь пострадавшим от лесных пожаров в Костанае.

Самый популярный казахстанский клуб не мог остаться в стороне от чрезвычайной ситуации, возникшей в Костанайской области.

Руководство клуба приняло решение перевести все средства от продажи билетов на матч "Актобе" – "Кызылжар" на счет фонда поддержки пострадавших ОФ "Қайырымдылық KZ". Общая сумма пожертвования составила свыше 7 миллионов тенге.

В такие трудные минуты как никогда ощущается дух единства, присущий казахстанскому народу. Костанай всегда тепло принимает нас в гостях, пришло время поддержать наших друзей и соперников. Мы искренне соболезнуем пострадавшим от пожаров и надеемся, что самое страшное скоро останется позади. Актобе с вами, Костанай!Ерлан Джамантаев, председатель правления ФК "Актобе"

Parimatch поддержал инициативу партнера и выделил дополнительно 7 миллионов тенге в копилку фонда. Также сотрудники беттинг-компании организовали сбор гуманитарной помощи в виде продуктов питания и санитарно-гигиенических препаратов. Но и это еще не все. На сайте Parimatch появится активная ссылка на фонд с целью приобщить к сбору еще большее количество людей.

Как крупная и социально ответственная компания мы считаем своим долгом участвовать в благотворительных мероприятиях. Ситуация в Костанае не оставила равнодушным ни одного из наших сотрудников. В срочном порядке была выделена сумма для поддержки фонда, организован сбор гуманитарной помощи внутри компании. Кроме того, будучи технологичным брендом, мы решили использовать наш главный ресурс, сайт Parimatch, в качестве инструмента распространения информации о сборе средств в общественный фонд.Роман Бойко, CEO Parimatch Kazakhstan

Напоминаем, в Костанайской области объявлен режим ЧС в связи с бушующими лесными пожарами. Было эвакуировано более 1800 человек, уничтожено и повреждено около сотни домов.

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