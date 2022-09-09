Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Посольство США в Казахстане приспустило флаг в Нур-Султане

флаг Фото: Twitter/USembassyKAZ
В связи с трагической новостью о кончине королевы Елизаветы II Посольство США в Казахстане приспустило флаг в Нур-Султане, следует из публикации посольства в Twitter 9 cентября, сообщает Zakon.kz.

Миссия США в Казахстане выразила глубочайшие соболезнования королевской семье и народу Соединенного Королевства и Содружества в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II была источником вдохновения для многих американцев и благодаря своему лидерству укрепила тесный американо-британский альянс, – говорится в сообщении.

8 сентября королева Елизавета II скончалась на 97 году жизни в замке Балморал.

Королеву Великобритании считали символом постоянства. На ее уход из жизни отреагировали многие мировые политики.

Сын Елизаветы II Чарльз унаследует престол. Он взял имя Карл III. Его объявят королем, кроме Британии, еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября.

Что известно о новом короле Карле III читайте здесь.

Читайте также

Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября

Что известно о новом короле Карле III

Twitter-аккаунт принца Уильяма и его жены сменил название

Ирина Лукичева
Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Спецназ задержал администратора столичного кафе
заморозки
Заморозки, гроза и шквал ожидаются в Казахстане в пятницу
король
Британский монарх взял имя Карл III и сделал первое заявление
разработаны поправки в Трудовой кодекс РК
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
застройка, история
Озвучены интересные факты о гостинице "Казахстан" в Алматы
королева
Как отреагировали мировые лидеры на смерть королевы Елизаветы II
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления