В связи с трагической новостью о кончине королевы Елизаветы II Посольство США в Казахстане приспустило флаг в Нур-Султане, следует из публикации посольства в Twitter 9 cентября, сообщает Zakon.kz.

Миссия США в Казахстане выразила глубочайшие соболезнования королевской семье и народу Соединенного Королевства и Содружества в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II была источником вдохновения для многих американцев и благодаря своему лидерству укрепила тесный американо-британский альянс, – говорится в сообщении.

8 сентября королева Елизавета II скончалась на 97 году жизни в замке Балморал.

Королеву Великобритании считали символом постоянства. На ее уход из жизни отреагировали многие мировые политики.

Сын Елизаветы II Чарльз унаследует престол. Он взял имя Карл III. Его объявят королем, кроме Британии, еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября.

Что известно о новом короле Карле III читайте здесь.