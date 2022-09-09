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По перегруженности трафика на дорогах Казахстан занял 47-e место из 87

пробки, воздух Фото: Zakon.kz
Согласно исследованию Nimbeo, Казахстан расположился на 47-м месте среди стран по уровню перегруженности трафика. Всего в рейтинге приняли участие 87 стран, сообщает Zakon.kz.

Индекс трафика страны составил 133,9. Этот показатель указывает на время, которое затрачивается на поездку до работы, а также общую картину в сфере дорожного движения.

Согласно рейтингу, граждане Казахстана проводят в пути 34,73 минуты. Индекс выбросов CO2 в стране составил 4119,35.

В Топ-10 стран по уровню перегруженности трафика вошли: Нигерия, Коста-Рика, Шри-Ланка, Бангладеш, Кения, Египет, Перу, Иран, Индия, Колумбия.

Россия оказалась на 17 месте, Китай – на 33-м, Беларусь – на 66-м.

Загрязненный воздух представляет серьезную угрозу для здоровья жителей крупных городов Казахстана.

Согласно исследованию Всемирного банка от 2022 года, загрязнение воздуха в Казахстане является причиной более чем 10 тыс. преждевременных смертей в год.

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