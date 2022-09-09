Это будет шаг назад – Гиният об отказе от системы медстрахования

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, рассматривается ли вероятность отказа от системы медстрахования после критики Токаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отказ от системы медицинского страхования – это будет шаг назад! Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По ее данным, с внедрением системы ОСМС дополнительно в бюджет здравоохранения поступило в прошлом году полтриллиона тенге, а в этом году – более 800 млрд тенге.

Это дополнительные новые технологии, это расширение всех медицинских услуг, закупка оборудования. Это вливание инвестиций в здравоохранение. Это повышение благосостояния и здоровья населения. Как мы можем от этого отказаться? Наша задача – совершенствовать ОСМС, сделать его более привлекательным, вовлечь в нее тех, кто сегодня не охвачен медстрахованием, совместно с другими госорганами и акиматами. Ажар Гиният

Министр предположила, что на сегодня неохваченными системой ОСМС остаются самозанятые и возможно, те, кто не работает или находится в состоянии бедности.

Эти вопросы с другими госорганами и акиматами должны выявлять и обеспечивать доступность медицинской помощи. Если человек не может быть в системе по каким-то причинам, то брать в рамках госбюджета, и такая работа будет проводиться. Глава Минздрава РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что система ОСМС оказалась неэффективной. По его словам, около 3 млн человек остались вне медстрахования.