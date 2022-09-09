В Экибастузе две женщины пострадали от нападения ротвейлера

В Экибастузе ротвейлер напал на двух жительниц: одну госпитализировали с сотрясением головного мозга, другую собака укусила, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции Экибастуза, оба нападения произошли 7 сентября.

В первом случае ротвейлер накинулся на 54-летнюю горожанку по улице Б. Момушылы.

От толчка женщина упала и ударилась головой. Лишь после этого хозяйка собаки, взяв животное за поводок, ушла, не оказав помощи горожанке, которая сообщила о данном факте в полицию. Потерпевшая была госпитализирована с сотрясением головного мозга, – говорится в сообщении.

Участковые установили владелицу собаки бойцовской породы – ею оказалась 47-летняя женщина.

При выяснении обстоятельств стало известно, что в этот же день еще один человек пострадал от ротвейлера – агрессивная собака с поводком и непристегнутым намордником напала возле стадиона на 35-летнюю женщину, которую впоследствии укусила.

За нарушение правил выгула домашних животных полицейские привлекли владелицу собаки к административной ответственности по ст. 407-2 КоАП РК, теперь ей предстоит выплатить штраф в размере 10 МРП. Кроме этого, назначены экспертизы потерпевшим для обращения в суд с иском о причинении вреда здоровью и ущерба. Начальник Управления полиции Экибастуза Каиржан Шакаргалиев

За 2022 год полицейскими Экибастуза к административной ответственности за нарушение правил выгула привлечены 168 владельцев кошек и собак.

8 сентября сообщалось, что сбежавшая от хозяина собака напала на человека в Павлодаре.