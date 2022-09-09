Роберт Левандовски признан игроком недели в Лиге чемпионов

Форвард каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски объявлен лучшим футболистом недели после игр первого тура Лиги чемпионов. Польский игрок записал на свой счет хет-трик в матче против чешской "Виктории", сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба УЕФА, в голосовании Левандовски опередил Лероя Сане ("Бавария"), Килиана Мбаппе ("ПСЖ") и Петра Зелиньского ("Наполи").

К тому же поляк стал первым футболистом, который сумел оформить хет-трик в ЛЧ в составе трех разных клубов: "Боруссии", "Баварии" и "Барселоны". Прежде хет-трик в майках двух команд забивали Криштиану Роналду, Филиппо Индзаги и Неймар.

Фото: Instagram/_rl9

А вот Роналду опережает Левандовски по количеству хет-триков в ЛЧ, у него и Месси их 8, а поляк отстает на 2 матча. Вдобавок Роберт поднялся на 3-ю строчку в списке лучших снайперов в истории Лиги чемпионов. Хет-трик в ворота "Виктории" позволил Левандовски набрать в свою копилку 89 голов и обойти француза Карима Бензема из "Реала", у которого 86 мячей.

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