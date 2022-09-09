Роберт Левандовски признан игроком недели в Лиге чемпионов
Фото: Instagram/championsleague
Форвард каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски объявлен лучшим футболистом недели после игр первого тура Лиги чемпионов. Польский игрок записал на свой счет хет-трик в матче против чешской "Виктории", сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба УЕФА, в голосовании Левандовски опередил Лероя Сане ("Бавария"), Килиана Мбаппе ("ПСЖ") и Петра Зелиньского ("Наполи").
К тому же поляк стал первым футболистом, который сумел оформить хет-трик в ЛЧ в составе трех разных клубов: "Боруссии", "Баварии" и "Барселоны". Прежде хет-трик в майках двух команд забивали Криштиану Роналду, Филиппо Индзаги и Неймар.
Фото: Instagram/_rl9
Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ