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В Минздраве объяснили затянувшуюся процедуру регистрации QazVac в ВОЗ

QazVac ВОЗ признание Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният объяснила, почему до сих пор не зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения казахстанская вакцина против коронавируса QazVac, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният заверила, что идет системная работа по регистрации ВОЗ отечественной вакцины против коронавируса.

Есть международные требования к сертификации вакцин. Представители ВОЗ в прошлом году приезжали, в этом году онлайн-аудит провели. Осенью должна приехать целая миссия ВОЗ и здесь смотреть, как мы производим вакцину, как здесь экспертиза прошла, соответствует ли это международным стандартам.Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Министр заявила, что члены миссии ВОЗ дают соответствующие рекомендации Минздраву на предмет того, что нужно сделать казахстанским властям для сертификации вакцины в дальнейшем.

Предыдущие рекомендации мы выполнили. Ждем следующую миссию, будем дальше с ними работать. Этот вопрос знает и гендиректор ВОЗ. Все держат на контроле. От нас зависит, чтобы все наши процедуры соответствовали международным стандартам.Глава Минздрава РК

Ранее сообщалось, что для ревакцинации казахстанцев доступны вакцины QazVac, Sinopharm и "Спутник Лайт".

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