Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ажар Гиният рассказала, от каких болезней страдают сельчане

Ажар Гиният рассказала, от каких болезней страдают сельчане Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, от каких болезней чаще всего страдают жители сел, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сообщила, что в прошлом году был сделан большой национальный доклад по первичной медико-санитарной помощи.

Результат показал, что в основном сельское население страдает от болезней органов дыхания. На втором месте – заболевания органов пищеварения, на третьем – болезни кровообращения. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По ее данным, на сегодня 67 тысяч медицинских работников трудятся в сельской местности, из них более 13 тысяч – врачи.

9 сентября стало известно, что добровольное медстрахование станет доступным для казахстанцев до конца 2022 года.

Читайте также

В Минздраве объяснили затянувшуюся процедуру регистрации QazVac в ВОЗ

Съедать полкило фруктов и овощей для снижения риска смерти посоветовали медики

В России установили второго пациента с оспой обезьян

Мадина Мамырханова
Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Спецназ задержал администратора столичного кафе
заморозки
Заморозки, гроза и шквал ожидаются в Казахстане в пятницу
разработаны поправки в Трудовой кодекс РК
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
король
Британский монарх взял имя Карл III и сделал первое заявление
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
застройка, история
Озвучены интересные факты о гостинице "Казахстан" в Алматы
Карл
Что известно о новом короле Карле III
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления