Ажар Гиният рассказала, от каких болезней страдают сельчане

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, от каких болезней чаще всего страдают жители сел, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сообщила, что в прошлом году был сделан большой национальный доклад по первичной медико-санитарной помощи.

Результат показал, что в основном сельское население страдает от болезней органов дыхания. На втором месте – заболевания органов пищеварения, на третьем – болезни кровообращения. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По ее данным, на сегодня 67 тысяч медицинских работников трудятся в сельской местности, из них более 13 тысяч – врачи.

9 сентября стало известно, что добровольное медстрахование станет доступным для казахстанцев до конца 2022 года.