Геннадий Головкин: Я готов к любому раскладу

За неделю до трилогии с мексиканцем "Канело" Альваресом казахстанский боксер Геннадий Головкин дал интервью американскому обозревателю единоборств Тедди Атласу в программе "The Fight with Teddy Atlas", сообщает Zakon.kz.

В эфире известной программы, как передает Vringe, казахстанский боксер высказал свое мнение о предстоящем третьем поединке против абсолютного чемпиона второго среднего веса (до 76,2 кг) мексиканца Канело Альвареса (57-2-2, 39 КО).

– С каким настроением подходите к бою и готовы ли психологически?

– Чувствую себя очень хорошо и комфортно. Работаем так же упорно, сфокусированы на всех деталях, все проходит замечательно. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше и спокойнее, чем обычно. Нет никакой стрессовой атмосферы, что раньше было, – непонимание, незнание чего-то. Ко всему подходим очень спокойно, и во всех направлениях помогают специалисты, что очень радует.

– Вы провели два разных поединка с "Канело". Какой стратегии будете придерживаться в третьем бою?

– У меня есть планы и стратегия, но бой зависит не от одного соперника. Тем более на уровне, на котором мы находимся. Бой делают двое боксеров. Посмотрим, что предложит "Канело", я готов к любому раскладу. Захочет на ближней дистанции побоксировать – будет бой на ближней дистанции, или, наоборот, думаю, мы покажем все. Может быть, дело дойдет до нокаута. Посмотрим, кто будет лучше в этом поединке.

– Раньше вы работали с Абелем Санчесом, сейчас у вас Джонатон Бэнкс. Видите ли разницу в их тренировочных процессах?

– Мне тяжело делать сравнения. Скажу одно, не хочу принижать достоинства двух моих наставников, они очень хорошие специалисты, все же есть различие именно в деталях подготовки. Считаю, что Джонатон позволяет немного больше, есть какие-то новшества. Сюда включаем работу с тренером по физподготовке, это и вопросы диетологии, плюс разные эксперименты. Вот это отличие именно при подготовительном процессе.

– Вы впервые будете выступать в суперсреднем весе. Готовы ли к бою в новой категории и что-то изменили в подготовке? – Глобальных изменений нет, здесь зависит от того, как ты будешь гонять этот вес. Если ты в 72,6 кг гоняешь, то ты три раза наденешь костюм для весогонки. Если в 76,2 кг, то придется один раз надеть костюм, смысл в этом. Я не хочу терять силу, не хочу терять скорость, не хочу терять свою подвижность. В целом, все одно и то же.

– Чтобы так считать, что мне надо сделать что-то экстра, – нет, я так не думаю. Надеюсь, судьи будут профессиональны в этом третьем поединке, и все будут отталкиваться именно от спортивной составляющей. Чистые удары, либо количество ударов. Есть такие понятия, как симпатия, человеческий момент, когда ты больше поддерживаешь кого-то. Я думаю, это должно быть в последнюю очередь. Я надеюсь, что этот бой судьи проведут замечательно.

– Вы смогли сделать какие-то выводы после проигранного боя "Канело" россиянину Дмитрию Биволу? Нашли минусы у мексиканца в этой битве?

– Я весь бой так и не посмотрел, детально не разбирал, не вижу смысла смотреть их бой. Заслуженная победа Бивола, безусловно. Мне понравилось, как выглядел Сауль, что он делал и не делал. Это была не его лучшая форма. Уверен, что в нашем бою этого не будет. Цифры судей, которые показывают – 115:113, я считаю, это близко, это несправедливо. Этот бой показал, что Канело – простой спортсмен, и нет такого, что он непобедимый. Я надеюсь, что судьи будут более разумно смотреть на это все, на наш бой, и более адекватно отсудят его.

– Многие болельщики действительно верят, что вы недолюбливаете друг друга. А на самом деле как все выглядит?

– Хочу сказать, для меня это не личное. Когда личное, то ты сравниваешь себя, ты равняешь себя со своим оппонентом, борешься, кто из вас лучший. Ты хочешь себе в первую очередь доказать. Нет, у меня этого нет. Это просто очередной бой. Да, скажем так, с ярким боксером, с громким именем, что, в принципе, меня радует. А говорить за личное? Нет, не настолько он интересен, чтобы бой был личным. Для меня это просто бизнес, для меня это просто бокс. Очередной бой – это то, чем я сейчас занимаюсь. Переходить на личное – это слишком. Для меня он этого не стоит, чтобы переходить на личное. Так, как он себя ведет последние 4 года… То есть я не хочу опускаться на этот уровень с ним, то есть себя равнять с ним.

– Уважаем вас, ведете себя достойно, как чемпион, и не ввязываетесь в трешток. Наслаждаемся вашим поведением на пресс-конференции и взвешивании.

– Спасибо за комплимент. Если ты не можешь соответствовать тому уровню, где ты без матов, без ругани, без оскорблений можешь поговорить о боксе, о своем сопернике. То есть на таком уровне. Если ты не можешь соответствовать этому уровню, этими грязными словами помогаешь, пытаешься оскорблять, что-то какие-то вещи сказать… Есть такая поговорка – пчела не может объяснить мухе, что мед лучше дер... Смысла нет в этом. Туда не надо опускаться.

– А какие у вас отношения с Биволом? Хорошо ли вы его знаете?

– Скажу так, что мы знакомы. Помню, созванивались с его менеджером, и он был с Дмитрием. И он ему напомнил, что мы были знакомы, наверное, 1997 год был. На его родине, в Кыргызстане, проходил турнир, где мы познакомились с Дмитрием. После этого прямого контакта у нас не было, мы не созваниваемся. Думаю, он сейчас переезжает уже в Штаты с семьей, тогда мы найдем точки соприкосновения.

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