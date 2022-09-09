Прогноз эксперта на первые матчи сезона Pro Hokei Ligasy 2022-2023

10 сентября стартуют первые матчи чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой. Хоккейный эксперт Parimatch Константин Пушкарев дал прогноз на предстоящие встречи команд.

По его словам, матч открытия чемпионата "Сарыарка» – «Арлан" вполне предсказуемый.

После победы в Кубке Казахстана карагандинский клуб выходит явным фаворитом, учитывая тот факт, что в игровом и тренерском составах "Арлана" произошли изменения. В игре "Алматы" – "Горняк" тоже все очевидно. На данный момент алматинская команда наполовину состоит из молодежи, поэтому выступать против матерых хоккеистов из Рудного будет непросто. Константин Пушкарев

Аналогичная ситуация, как заявляет эксперт, и у "Снежных барсов" с "Кулагером". У петропавловцев есть все шансы взять оба матча у столичного клуба.

"Торпедо", участие которого в этом сезоне было под вопросом, сойдется с "Актобе". Фаворитом встреч однозначно будет западный клуб. Ташкентский "Хумо" пока что является "темной лошадкой" чемпионата. Так как клуб участвует в PHL первый сезон, нам только предстоит увидеть, на что способны эти ребята. Но думаю, что в матче против "Номада" у обеих команд равные шансы на победу. Константин Пушкарев

Коэффициенты от Parimatch на матч открытия PHL "Сарыарка" – "Арлан":

П1 – 1.68, Х – 4.20, П2 – 3.75