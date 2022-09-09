Курсы валют на 10 и 11 сентября

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 473,24 тенге, снизившись на 3,99 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также слегка повысился и составил 7,82 тенге (+0,0060).

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 68,29 тенге (+0,07).

Средневзвешенный курс евро поднялся до 476,81 тенге (+1,44).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473-478 тенге, евро – 476-482 тенге, рос. рубль – 7,3-7,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли в ходе торгов 9 сентября.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,92%, до 90,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 1,81%, до 85,05 доллара.