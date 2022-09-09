Матчи 7-го тура АПЛ перенесены из-за смерти Елизаветы II

Футбольные матчи АПЛ, запланированные на эти выходные, перенесены на другой срок. Это связано с кончиной английской королевы Елизаветы II, сообщает Zakon.kz.

Игры 7-го тура английского первенства, которые должны были пройти 10, 11 и 12 сентября, состоятся в другое время. Об этом будет сообщено дополнительно оргкомитетом АПЛ.

Лига и клубы хотели бы отдать дань уважения долгой и непоколебимой службе Ее Величества нашей стране. Как наш старейший монарх, она была источником вдохновения и оставила после себя невероятное наследие, была полна самоотверженности. Это чрезвычайно печальное время не только для англичан, но и для миллионов людей по всему миру, которые восхищались ею. Мы присоединяемся ко всем, кто скорбит о ее кончине. Ричард Мастерс, директор АПЛ

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года, а через год посетила финал Кубка Англии-1953 по футболу и наградила лучшую команду.