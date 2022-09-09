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Иностранец обвинил в обмане продавца sim-карт в аэропорту Алматы

Иностранец обвинил в обмане продавца sim-карт в аэропорту Алматы Фото: Zakon.kz
Гражданин Японии заявил о якобы обмане, произошедшем в одном из магазинчиков аэропорта Алматы. По его словам, ему продали sim-карту Beeline по завышенной цене, сообщает Zakon.kz.

Японец опубликовал на своем YouTube-канале сюжет под названием "Она обманула меня, поэтому я позвонил в полицию... но полиция была на ее стороне", снятый в Алматинском аэропорту.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в Департаменте полиции на транспорте, при установлении обстоятельств дела опрошенная по данному факту сотрудница бутика Beeline пояснила, что гражданин Японии sim-карту приобрел за 2000 тенге и за 4000 пополнил баланс.

После, спустя время, вернулся с сотрудниками полиции и стал предъявлять претензии к ней по факту продажи sim-карты по завышенной цене. Во избежание конфликта она со своих денег отдала гражданину Японии 1000 тенге.Пресс-служба ДП на транспорте

По словам продавца, стоимость sim-карты установленная, а тариф подключался по просьбе туриста.

В связи с тем, что конфликт был исчерпан на месте, гражданин Японии отказался от написания заявления в полицию, также пояснил, что претензий ни к Beeline, ни к сотрудникам полиции не имеет.Пресс-служба ДП на транспорте

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Beeline Казахстан – оператора сотовой связи, мобильного и проводного интернета в РК.

Мы проверили детали и удостоверяем, что мультибрендовая точка продаж в аэропорту Алматы не является официальным офисом обслуживания сотового оператора Beeline Казахстан. Sim-карты операторов продаются как в официальных офисах, так и в партнерских сетях дистрибьюторов, и оператор обозначает рекомендованную цену с учетом своего знания рынка.Пресс-служба Beeline Казахстан

В компании отметили, что продавец либо владелец точки самостоятельно устанавливает конечную стоимость продукции.

Beeline не приветствует значимое превышение рекомендованных цен и по возможности проверяет и пересматривает работу с партнерской сетью.Пресс-служба Beeline Казахстан

Как указано на сайте компании, бутик, в котором произошел неприятный инцидент с гражданином Японии, является торговой точкой партнера Beeline Казахстан.

Иностранец обвинил в обмане продавца sim-карт в аэропорту Алматы

Фото: скриншот с сайта beeline.kz

26 июля сообщалось, что таксист довез иностранку из аэропорта Алматы в гостиницу за 45 тыс. тенге. Тогда правонарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 449 КоАП РК ("Приставание в общественных местах").

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