Большинство казахстанцев поддерживают введение семилетнего президентского срока

82,4% респондентов поддерживают политические инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Институт общественной политики 7 сентября 2022 года провел телефонный опрос. Всего было опрошено 2394 респондента старше 18 лет среди городского и сельского населения в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и 17 областях.

Согласно результатам исследования, политические инициативы, заявленные президентом в Послании народу Казахстана, были восприняты положительно.

Глава государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года предложил пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента. В частности, было инициировано ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

Преимущественное большинство опрошенных (82,4%) поддерживают политическую инновацию.

В качестве ключевых аргументов сторонников данной инициативы выступают:

убежденность в том, что за 7 лет возможно реализовать любую предвыборную программу (61,7%);

уверенность в том, что за 7 лет невозможно монополизировать все структуры власти (14,9%).

Примечательно, что для каждого 5-го респондента (19,5%) гораздо важнее тот факт, что президент будет избираться только один раз.