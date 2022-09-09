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Большинство казахстанцев поддерживают введение семилетнего президентского срока

Опрос показал сколько респондентов поддерживают инициативы Президента Фото: Zakon.kz
82,4% респондентов поддерживают политические инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Институт общественной политики 7 сентября 2022 года провел телефонный опрос. Всего было опрошено 2394 респондента старше 18 лет среди городского и сельского населения в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и 17 областях.

Согласно результатам исследования, политические инициативы, заявленные президентом в Послании народу Казахстана, были восприняты положительно.

Глава государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года предложил пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента. В частности, было инициировано ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

Преимущественное большинство опрошенных (82,4%) поддерживают политическую инновацию.

В качестве ключевых аргументов сторонников данной инициативы выступают:

  • убежденность в том, что за 7 лет возможно реализовать любую предвыборную программу (61,7%);

  • уверенность в том, что за 7 лет невозможно монополизировать все структуры власти (14,9%).

Примечательно, что для каждого 5-го респондента (19,5%) гораздо важнее тот факт, что президент будет избираться только один раз.

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Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт
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