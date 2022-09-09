Большинство казахстанцев поддерживают введение семилетнего президентского срока
Институт общественной политики 7 сентября 2022 года провел телефонный опрос. Всего было опрошено 2394 респондента старше 18 лет среди городского и сельского населения в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и 17 областях.
Согласно результатам исследования, политические инициативы, заявленные президентом в Послании народу Казахстана, были восприняты положительно.
Глава государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года предложил пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента. В частности, было инициировано ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью 7 лет без права переизбрания.
Преимущественное большинство опрошенных (82,4%) поддерживают политическую инновацию.
В качестве ключевых аргументов сторонников данной инициативы выступают:
убежденность в том, что за 7 лет возможно реализовать любую предвыборную программу (61,7%);
уверенность в том, что за 7 лет невозможно монополизировать все структуры власти (14,9%).
Примечательно, что для каждого 5-го респондента (19,5%) гораздо важнее тот факт, что президент будет избираться только один раз.