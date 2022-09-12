За 25 лет фонд "Даму" привлек для финансирования МСБ более 1 млрд долларов

В фонде "Даму" состоялся день открытых дверей. Мероприятие приурочено к 25-летию создания фонда. Заместитель председателя правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Фархат Сарсекеев поделился итогами деятельности фининститута и реализуемых мер господдержки предпринимателей.

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", на протяжении всего периода деятельности поддерживает микро-, малое и среднее предпринимательство (МСБ).

С момента своего создания организация поддержала финансами более 168 тыс. проектов на сумму кредитов 9,8 трлн тенге, а также привлекла в Казахстан инвестиции на сумму 1 млрд долларов, которые были направлены на финансирование МСБ.

Подобные мероприятия проводятся регулярно. Это позволяет общественности ознакомиться с деятельностью фонда, а большему количеству предпринимателей – узнать о мерах государственной политики, направленных на поддержку и развитие бизнеса в стране. Перерыв в мероприятиях был только во время пандемии из-за введения ограничительных карантинных мер. В этот раз день открытых дверей прошел во всех 17 филиалах "Даму".

Основная миссия, стратегия и цель нашей организации заключается в финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. Деятельность фонда способствует развитию МСБ в стране, планомерно увеличивая его долю в ВВП. По официальным данным, с 2011 года валовая добавленная стоимость малого и среднего предпринимательства в ВВП увеличилась с 17,3% до 33,3%. Согласно новой Концепции развития МСП в РК до 2030 года, стратегической целью государства является увеличение его доли в ВВП до 40%. Заместитель председателя правления "Даму" Фархат Сарсекеев

Фото: Фонд "Даму"

По словам Фархата Сарсекеева, основными инструментами поддержки предпринимателей являются субсидирование ставки вознаграждения по займам, гарантирование кредитов, льготное кредитование через банки, микрофинансовые организации и лизинговые компании, а также сопровождение клиентов.

Важнейшая задача – развитие микрокредитования. К слову, в Казахстане 1,5 млн действующих зарегистрированных предпринимателей, из них порядка 900 тыс. – микропредприниматели. Наша цель – финансово поддержать их и увеличить охват. Для сегмента микробизнеса есть программа, по которой предприниматели могут оформить заем до 20 млн тенге. Процентная ставка для конечного заемщика, благодаря субсидированию, составляет 6%. При нехватке залогового обеспечения фонд предоставляет гарантии до 85% от суммы. Заместитель председателя правления "Даму" Фархат Сарсекеев

Государство уделяет внимание развитию предпринимательства и в сельской местности, и в моногородах, таких как Жанаозен, Аркалык, Темиртау и других.

Спикер считает, что развитие предпринимательства в таких моногородах, как Жанаозен, Аркалык, Темиртау и другие, должно происходить так же, как в крупных мегаполисах страны. Соответственно, для эффективного предпринимательства необходимо целенаправленно развивать и расширять не только торговлю и услуги, но и производство.

Работа фонда также направлена на импортозамещение путем развития собственного производства. За счет привлечения инвестиций создаются рабочие места, увеличиваются налоговые отчисления в бюджет и решаются важные социальные задачи. Все это в целом создает мультипликативный эффект в развитии экономики, – добавил Фархат Сарсекеев.

Для финансирования МСБ фонд не только привлекает средства республиканского бюджета, но и использует финансовые инструменты международных институтов, а также размещает свои облигации на фондовой бирже.

За 25 лет фонд поддержал предпринимателей на общую сумму кредитов 9,8 трлн тенге, создано порядка 188 тыс. рабочих мест, более 797 тыс. удалось сохранить. Бюджет страны пополнился налоговыми отчислениями почти на 3 трлн тенге.

В этом году фондом впервые внедрена региональная программа обусловленного размещения средств в БВУ и иных организациях для последующего кредитования СМСП с использованием механизма факторинга. Благодаря новшеству у предпринимателей появилась возможность совершать эти факторинговые сделки также через МФО и лизинговые компании. На данный момент ведется цифровизация этих услуг.

В ходе мероприятия успешные предприниматели делились своим опытом партнерства с "Даму". Предприниматель Бахыт Калыбеков из Алматы в 2016 году воспользовался инструментами поддержки фонда для открытия собственного производства. За это время ему удалось развить свой бизнес до лидирующих позиций на рынке.