Траурный оружейный салют раздался в Лондоне

В Великобритании дали траурный оружейный салют в 96 залпов – в честь каждого года жизни Елизаветы II, сообщает Zakon.kz.

Салюты последовали за звоном колоколов в Вестминстерском аббатстве, соборе Святого Павла и Виндзорском замке в память о королеве.

В Букингемском дворце сообщили, что королевский траур в связи с кончиной королевы Британии продлится до семи дней после похорон.

После кончины Ее Величества королевы по желанию короля период королевского траура будет соблюдаться с настоящего момента до семи дней после похорон королевы, – сообщили во дворце, дата похорон будет объявлена "в надлежащее время".

Флаги в королевских резиденциях останутся приспущенными до 8:00 (13:00 по времени Нур-Султана) следующего дня после завершения траура. Королевские резиденции, в том числе сам Букингемский дворец и замок Балморал, будут закрыты для посещения, а также владения королевы закроются до ее похорон.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал.