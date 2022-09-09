ДТП в Жамбылской области – машина загорелась, пассажирка погибла

Трагедия произошла 9 сентября около 1:37 в городе Шу, сообщает Zakon.kz.

30-летний водитель Mercedes Benz следовал по улице Сейфуллина. Двигавшийся на большой скорости автомобиль врезался в заднюю часть двигавшегося перед ним автомобиля Volkswagen Golf III под управлением 29-летнего местного жителя.

От удара водитель потерял управление, машина в свою очередь врезалась в переднюю часть автомобиля ВАЗ-21150, двигавшегося навстречу. Volkswagen загорелся.

В результате ДТП в огне погибла 21-летняя пассажирка Volkswagen, а 29-летний водитель и еще один пассажир с различными телесными повреждениями доставлены в центральную больницу города Шу.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначен ряд необходимых экспертиз. Пресс-служба ДП Жамбылской области

Последствия ДТП попали на видео.