В Павлодарской области привлечены к ответственности поставщики нефтепродуктов

На территории города Павлодара дизельное топливо реализовывали по завышенной цене. Материалы по делу направлены на рассмотрение в Специализированный суд по административным правонарушениям города Павлодара, сообщает Zakon.kz.

На основании материалов, поступивших из Департамента экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области установлено, что ИП "Алиев В.Г.", ИП "Александров И.М." и ТОО "Проектно-строительная компания "Гранд" на территории города Павлодара реализовывали дизельное топливо по завышенной цене, тем самым нарушили пункт 3 ст. 14 Закона РК "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", превысив предельную цену розничной реализации нефтепродуктов, на которую установлено государственное регулирование цен. КРЕМ МНЭ РК

В результате ДКРЕМ в отношении правонарушителей возбудил административные производства по части 1 ст. 171 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Санкция данной статьи предусматривает штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 100 МРП, что составляет 306 300 тенге, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200 МРП, что составляет 612 600 тенге.

Материалы по делу направлены на рассмотрение в Специализированный суд по административным правонарушениям города Павлодара.

Следует учитывать, что за повторное правонарушение, совершенное в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрен штраф в размере ста процентов от дохода (выручки), полученного в результате совершения административного правонарушения, с приостановлением действия либо лишением свидетельства об аккредитации.

Вследствие этого субъектам предпринимательства, осуществляющим розничную реализацию нефтепродуктов, следует строго соблюдать требования законодательства в области реализации нефтепродуктов и не допускать реализацию выше установленных предельных цен. Потребителям в свою очередь при обнаружении фактов превышения цен на ГСМ необходимо обратиться в департамент с соответствующим заявлением, приобщив подтверждающие материалы, – обратились в КРЕМ МНЭ РК к предпринимателям.

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