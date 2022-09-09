В Алматы задержан мужчина, истязавший собаку

Фото: pexels

Как сообщили в Управлении полиции Ауэзовского района, мужчина, которого очевидцы сняли на видео во время издевательств над животным, задержан. Идет следственное разбирательство, сообщает Zakon.kz.

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