В Алматы задержан мужчина, истязавший собаку
Фото: pexels
Как сообщили в Управлении полиции Ауэзовского района, мужчина, которого очевидцы сняли на видео во время издевательств над животным, задержан. Идет следственное разбирательство, сообщает Zakon.kz.
По информации полиции, им оказался гражданин Б., 1986 года рождения, житель микрорайона Сайран.
Его действиям будет дана квалификация, правовая оценка в соответствии с законодательством РК. Зарегистрировали дело по статье 316 ч. 1 ("Жестокое обращение с животными"), и мужчина понесет наказание за содеянное, – отмечается в информации.
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