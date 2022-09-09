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В Акмолинской области охотник выстрелил в рыбака

В Акмолинской области охотник выстрелил в рыбака Фото: pixabay
Охотник чуть не убил рыбака в Акмолинской области. По неосторожности он прострелил мужчине грудь и шею, сообщает Zakon.kz.

У 39-летннего мужчины оказались три дробовых ранения, передает Astana TV.

Его немедленно доставили в больницу и прооперировали.

Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Он был в сознании, но тревожное сознание такое было. Если бы был поврежден какой-нибудь из крупных сосудов шеи, то, возможно, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Заведующий травматологическим отделением Атбасарской межрайонной многопрофильной больницы Азамат Абдрахманов

Оружие, из которого был произведен выстрел, оказалось не зарегистрированным. Личность стрелка установлена. На 32-летнего жителя Атбасара заведено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет ограничения свободы.

Атбасарским РОП данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.3 статье 114 УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Пресс-служба ДП Акмолинской области

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