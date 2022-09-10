Новый король Британии Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Лиз Трасс

Король Великобритании Карл III провел первую встречу с премьер-министром страны Лиз Трасс в новом статусе, сообщает Zakon.kz.

Накануне они уже провели телефонный разговор, а 9 сентября встретились в Букингемском дворце, пишет газета The Guardian.

Уточняется, что Карл III и Трасс встретились в Букингемском дворце. Подробности их беседы пока не приводятся.

Утром, 9 сентября, Карл III вместе с королевой-консортом Камиллой Паркер Боулз покинули замок Балморал. Днем новый король Британии прибыл в Лондон. По приезде он приветствовал ликующую толпу, собравшуюся у дворца. Некоторые из них пели "Боже, храни короля".

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Лиз Трасс ранее провела специальное заседание Палаты общин, где в своем выступлении отметила роль королевы в формировании современной Британии.

Позже, во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

Политик стала 15-м по счету премьером, назначенным за 70-летнее правление Елизаветы II.

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8 сентября королева Елизавета II скончалась на 97 году жизни в замке Балморал.

Чарльз взял имя Карл III. Его объявят королем, кроме Британии, еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября.

В Британии идет 10-дневный общенациональный траур.