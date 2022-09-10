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Тимофей Скатов не смог выйти в финал турнира в Испании

казахстанский теннисист в Испании Фото: НОК РК
По ходу турнира Скатов победил Рауля Бранкаччио, Хавьера Барранко Косано и Ежи Яновича. В полуфинале он уступил испанцу Бернабе Сапату Миральесу, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (250-е место в рейтинге ATP) провел свой полуфинальный матч на турнире в Севилье (Испания), сообщает Sports.kz.

Скатов встречался с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом (79-е место) и разгромно проиграл ему в двух сетах – 2:6, 1:6.

Призовой фонд "челленджера" в Севилье составляет 97 960 евро.

Ранее по ходу турнира Скатов победил итальянца Рауля Бранкаччио (208-е место) – 6:4, 6:4, испанца Хавьера Барранко Косано (408-е место) – 6:2, 3:2 (снялся) и поляка Ежи Яновича (971-е место) – 6:3, 6:2.

В 2022 году Тимофей Скатов также выходил в полуфинал турнира в Розето-дельи-Абруцци (Италия).

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