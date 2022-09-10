Ученые выяснили, что плотный завтрак не влияет на похудение

Польза поговорки, что завтракать следует как король, обедать как принц и ужинать как нищий, оказалась не более чем присказкой, сообщает Zakon.kz.

Ученые пытались установить, действительно ли плотный завтрак с последующим снижением калорий в пище на обед и ужин может повлиять на метаболизм и похудение, сообщают "Известия".

Оказалось, на скорость усвоения калорий время приема плотной порции еды не влияет совсем. Но определенно те, кто съедал максимальную порцию за день на завтрак, в течение дня меньше испытывали голод, что могло способствовать потере веса.

Существует множество мифов, связанных со временем приема пищи и тем, как это может повлиять на массу тела или здоровье. Это было вызвано в значительной степени влиянием циркадных ритмов. Но мы, специалисты в области питания, задавались вопросом, как это могло быть возможно. Куда пойдет набранная энергия? Мы решили поближе взглянуть на то, как время суток взаимодействует с обменом веществ. старший автор исследования профессор Александра Джонстон

Под наблюдением ученых были здоровые испытуемые с избыточным весом или ожирением: 16 мужчин и 14 женщин. Каждый из них придерживался утренней или вечерней диеты в течение четырех недель. Диеты были низкокалорийными и сбалансированными: 30% белков, 35% углеводов и 35% жиров. Через неделю участники исследования переходили на противоположную диету и также придерживались ее в течение четырех недель.

Исследователи обнаружили, что затраты энергии и общая потеря веса были одинаковыми для людей на диетах с утренней и вечерней пищевой нагрузкой. Испытуемые теряли в среднем чуть более 3 кг в течение каждого из четырехнедельных периодов.

Джонстоун отмечает, что этот тип эксперимента может быть применен к изучению прервывистого голодания, чтобы помочь людям определить лучшее время суток для эффективного сжигания калорий.

Группа планирует расширить свои исследования влияния времени суток на метаболизм в ходе аналогичных испытаний на работающих посменно участниках. Вполне возможно, что у них окажутся разные метаболические реакции из-за нарушения циркадных ритмов.