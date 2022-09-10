США выделили 1,2 млрд долларов на пополнение боеприпасов после поставок Киеву

Ракеты Javelin и Stinger, системы запуска ракет HIMARS и беспилотные летательные аппараты Switchblade были изъяты непосредственно из военного арсенала США для отправки за границу, сообщает Zakon.kz.

Власти США заключили контракты с оборонными предприятиями на 1,2 млрд долларов для пополнения американских запасов оружия, которое было поставлено Украине, сообщил замглавы Пентагона Билл ЛаПланте.

Из этой суммы 352 млн долларов и 624 млн долларов направлены на замену ракет для комплексов Javelin и Stinger соответственно, а 33 млн долларов — на замену систем HIMARS.

Поскольку мы работаем с промышленностью над ускорением производства как в отношении пополнения запасов, так и в прямых закупках в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), мы используем ряд инструментов, чтобы обеспечить финансирования и быстрое заключение контрактов. Билл ЛаПланте

В конце апреля министр обороны США Ллойд Дж. Остин принял участие в первом заседании USAI, на котором встретились лидеры примерно 40 стран. Они обсудили как текущие, так и будущие усилия по оказанию поддержки Украине.