Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Суточный прирост заболевших коронавирусом снизился в Казахстане

Коронавирус Казахстан 10 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9 сентября сообщили в МВК. По одному заболевшему выявили в трех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 253 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 211 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 37,

  • в Алматы – 22,

  • в Акмолинской области – 33,

  • в Актюбинской области – 2,

  • в Алматинской области – 2,

  • в Жетысуской области - 1,

  • в Атырауской области – 7,

  • в ВКО – 7,

  • в Абайской области - 2,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 10,

  • в Карагандинской области – 32,

  • в Улытауской области - 4,

  • в Костанайской области – 18,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 8,

  • в СКО – 18,

  • в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 391 372 случая.

383 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 54,

  • в Алматы - 21,

  • в Алматинской области - 10,

  • в Жетысуской области - 1,

  • в Атырауской области - 2,

  • в ВКО - 8,

  • в Абайской области - 4,

  • в ЗКО - 54,

  • в Карагандинской области - 46,

  • в Улытауской области - 2,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области - 11,

  • в Павлодарской области - 43,

  • в СКО - 123.

Всего в стране выздоровело 1 361 780 человека от COVID-19.

Читайте также

Губернатор Нью-Йорка ввела режим ЧС из-за вспышки полиомиелита

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Необычный "бизнес" организовали в частном секторе Алматы
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Как сложится жизнь знаков зодиака в октябре
Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением
Знакомство иностранца с казахстанкой в Tinder закончилось преступлением
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления