Суточный прирост заболевших коронавирусом снизился в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9 сентября сообщили в МВК. По одному заболевшему выявили в трех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 253 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 211 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 37,

в Алматы – 22,

в Акмолинской области – 33,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 7,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 32,

в Улытауской области - 4,

в Костанайской области – 18,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 8,

в СКО – 18,

в Туркестанской области – 4. Всего в стране подтверждено 1 391 372 случая. 383 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане - 54,

в Алматы - 21,

в Алматинской области - 10,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области - 2,

в ВКО - 8,

в Абайской области - 4,

в ЗКО - 54,

в Карагандинской области - 46,

в Улытауской области - 2,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области - 11,

в Павлодарской области - 43,

в СКО - 123. Всего в стране выздоровело 1 361 780 человека от COVID-19. Читайте также Губернатор Нью-Йорка ввела режим ЧС из-за вспышки полиомиелита

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