Суточный прирост заболевших коронавирусом снизился в Казахстане
Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 253 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 211 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 37,
в Алматы – 22,
в Акмолинской области – 33,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 2,
в Жетысуской области - 1,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 7,
в Абайской области - 2,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 32,
в Улытауской области - 4,
в Костанайской области – 18,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 8,
в СКО – 18,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране подтверждено 1 391 372 случая.
383 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 54,
в Алматы - 21,
в Алматинской области - 10,
в Жетысуской области - 1,
в Атырауской области - 2,
в ВКО - 8,
в Абайской области - 4,
в ЗКО - 54,
в Карагандинской области - 46,
в Улытауской области - 2,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области - 11,
в Павлодарской области - 43,
в СКО - 123.
Всего в стране выздоровело 1 361 780 человека от COVID-19.