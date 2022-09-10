В Павлодаре водитель сбил пенсионера
Фото: Zakon.kz
Пожилой мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он погиб на месте происшествия до приезда врачей, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Павлодарской области, пожилой мужчина погиб 9 сентября.
Авария произошла в Павлодаре на улице Торайгырова. Водитель Mazda сбил пенсионера, который переходил дорогу в неустановленном месте.
Пожилой мужчина скончался до приезда медиков. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
Полицейские водворили автомобиль на специализированную штрафную стоянку, а также назначили экспертизу.
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