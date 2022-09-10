Титул чемпиона US Open 2022 разыграют Каспер Рууд и Фрэнсис Тиафо
В первом матче 1/2 финала четвертая ракетка мира Каспер Рууд переиграл россиянина Карена Хачанова со счетом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2.
В другом полуфинале Карлос Алькарас, третий номер мирового рейтинга, оказался сильнее Фрэнсиса Тиафо из США в пяти партиях – 6:7(6:8), 6:3, 6:1, 6:7(5:7), 6:3.
Чемпионский матч US Open 2022 между Руудом и Алькарасом состоится 11 сентября. Помимо титула победителя американского турнира, на кону и корона первой ракетки мира.
Вечером 10 сентября пройдет финал у женщин, где встречаются две самые лучшие теннисистки планеты – Ига Швёнтек (первая ракетка) и Онс Жабер (вторая ракетка).
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