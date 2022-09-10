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Китайские ученые выявили ранее неизвестный минерал в образцах лунного грунта

Китайские ученые выявили новый минерал в грунте Луны Фото: pixabay
Новый минерал удалось обнаружить в результате изучения образца лунного грунта, доставленного на Землю еще в 2020 году в рамках миссии "Чанъэ-5", сообщает Zakon.kz.

Он стал шестым новым минералом, обнаруженным человечеством за всю историю исследований Луны, пишет Синьхуа.

Об этом совместно объявили Китайское национальное космическое управление (CNSA) и Национальное агентство по атомной энергии КНР (CAEA).

Благодаря этой находке Китай стал третьей страной в мире, обнаружившей новый минерал на Луне, – заявил замдиректора CAEA Дун Баотун.

Новый минерал представляет собой разновидность бесцветного прозрачного столбчатого кристалла и получил название "Камень Чанъэ".

Его удалось выявить в результате анализа частиц лунного базальта исследовательской группой из Пекинского научно-исследовательского института геологии урана при Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).

"Камень Чанъэ" был официально одобрен в качестве нового минерала в соответствии с решением комиссии по классификации и наименованию новых минералов Международной минералогической ассоциации (IMA), – рассказали исследователи.

Руководитель исследовательской группы из BRIUG Ли Цзыин заявил, что данное открытие имеет большое научное значение для изучения лунных минералов, эволюции Луны, а также для будущего освоения дальнего космоса.

В 2020 году китайский зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю образцы лунного грунта весом около 1731 грамм. Они стали первыми образцами подобного рода, полученными человечеством более чем за 40 лет.

Китайские ученые смогли сделать это открытие благодаря забору проб грунта в уникальной среде – в северо-западной части Океана бурь на видимой стороне Луны. Это место имеет относительно молодой геологический возраст по сравнению с районами отбора проб, проведенных США и СССР около полувека назад.

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