В Карагандинской области ликвидировали очаги природных пожаров

В Карагандинской области спасатели ликвидировали все очаги природных пожаров. 10 сентября обстановка стабилизировалась, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС Карагандинской области, с 1 по 8 сентября из-за повышения температуры воздуха в регионе сложилась сложная пожароопасная обстановка.

На территории пяти районов: Бухар-Жырауского, Шетского, Каркаралинского, Нуринского и Актогайского зарегистрировали многочисленные очаги природных пожаров и загораний.

Тушение осложнялось сильными порывами ветра до 20 м/с и сложной пересеченной гористой местностью. Благодаря оперативным действиям удалось ликвидировать все возникшие очаги возгорания, – отметили в ДЧС области.

Фото: ДЧС Карагандинской области

Фото: ДЧС Карагандинской области

Пожары ликвидировали 1540 человек и 461 единица техники. В их числе 307 человек и 73 единицы техники ДЧС Карагандинской области.

Фото: ДЧС Карагандинской области

Также в тушении пожара участвовали добровольные противопожарные формирования и местные жители.

Фото: ДЧС Карагандинской области

Среди них – 1100 человек и 358 единиц техники. От организаций лесничества на помощь прибыли 133 человека и 36 единиц техники.

В настоящее время обстановка стабилизировалась.