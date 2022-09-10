Антикор ответил на обвинения экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой
9 сентября во время судебного заседания Бакытгуль Хаменова убеждала суд в своей невиновности.
Уважаемый суд! Сейчас время сильных. Время Антикора. Видите же, Антикор сказал, что им нужна только Хаменова, – говорила на заседании экс-замакима.
В Антикоре напомнили, что в декабре 2021 года Хаменову изобличили в получении взятки в 4,5 млн тенге в группе лиц по предварительному сговору с руководителем управления культуры области Акылбеком Рыскалиевым от директора ТОО "Балкыту".
Взятку предложили за заключение договора о государственных закупках и общее покровительство.
Ее действия квалифицированы с учетом собранных доказательств, в том числе результатов негласных следственных действий, а также прямых показаний подозреваемых и свидетелей. Обоснованность и законность предъявленного обвинения подтверждены прокурором.Антикор
В службе отметили, что итоговое решение о виновности Хаменовой и других лиц примет суд.
О задержании Хаменовой стало известно в декабре 2021 года. Должность замакима области она получила в марте 2020 года.
Бакытгуль Хаменову обвинили в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге.
Следующее судебное заседание назначено на 3 октября.