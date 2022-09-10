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Антикор ответил на обвинения экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой

экс-замакима Атырауской области Фото: Facebook/Бакытгуль Хаменова
Антикор прокомментировал ситуацию о распространении в соцсетях информации с высказываниями подсудимой Бакытгуль Хаменовой о якобы необоснованном ее преследовании со стороны Антикоррупционной службы, сообщает Zakon.kz.

9 сентября во время судебного заседания Бакытгуль Хаменова убеждала суд в своей невиновности.

Уважаемый суд! Сейчас время сильных. Время Антикора. Видите же, Антикор сказал, что им нужна только Хаменова, – говорила на заседании экс-замакима.

В Антикоре напомнили, что в декабре 2021 года Хаменову изобличили в получении взятки в 4,5 млн тенге в группе лиц по предварительному сговору с руководителем управления культуры области Акылбеком Рыскалиевым от директора ТОО "Балкыту".

Взятку предложили за заключение договора о государственных закупках и общее покровительство.

Ее действия квалифицированы с учетом собранных доказательств, в том числе результатов негласных следственных действий, а также прямых показаний подозреваемых и свидетелей. Обоснованность и законность предъявленного обвинения подтверждены прокурором.Антикор

В службе отметили, что итоговое решение о виновности Хаменовой и других лиц примет суд.

О задержании Хаменовой стало известно в декабре 2021 года. Должность замакима области она получила в марте 2020 года.

Бакытгуль Хаменову обвинили в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге.

Следующее судебное заседание назначено на 3 октября.

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Оксана Житникова
Атырауская область
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