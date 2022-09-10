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В Нур-Султане проходит ярмарка сельхозпродукции Кызылординской области

Ярмарка Кызылординской области в Нур-Султане Фото: пресс-служба акима Кызылординской области
10-11 сентября в Нур-Султане возле спортивного комплекса "Астана Арена" проходит ярмарка сельскохозяйственной продукции Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек и первый замакима Кызылординской области Серик Кожаниязов.

Для поддержки отечественной продукции региона на ярмарке организовали выставку сельхозтоваров.

Бахчевые из Кызылординской области

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

50 грузовых автомобилей доставили в столицу свыше 500 тонн продукции общей стоимостью 200 млн тенге.

Из них 100 тонн риса, 15 тонн мяса и 30 тонн рыбной продукции, 80 тонн овощей и фруктов, 210 тонн бахчевых, 50 тонн тыкв, 3 тонны поваренной соли, 10 тонн молочной продукции, около 5 тонн кондитерских изделий.

Особым спросом покупателей пользуются рис и рыба, поваренная соль и бахчевые, ставшие брендами Кызылординской области.

Конфеты на ярмарке от Кызылординской области

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

На праздничном концерте в рамках ярмарки кызылординские артисты дарят хорошее настроение астанчанам.

Тыквы Кызылординской области

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

В рамках ярмарки по инициативе акимата Кызылординской области была организована благотворительная акция по раздаче продуктовых корзин нуждающимся семьям.

Аграрная отрасль региона вносит свой вклад в развитие экономики страны. В целом, в текущем году засеяно на 188,5 тыс. га сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых культур – 91,7 тыс. га, масличных культур – 5,9 тыс. га, кормовых культур – 71,3 тыс. га, картофеля, овощей, бахчевых – 19,6 тыс. га, основной культуры региона – риса – 78,6 тыс. га. Сейчас в Приаралье полным ходом идет уборочная кампания. Всего в области произведено 228,4 тыс. тонн картофеля, овощей, бахчевых и 20,6 тыс. тонн мяса, 50,2 тыс. тонн молока. Сегодня мы привезли в столицу продукцию, произведенную аграриями региона.Первый замакима Кызылординской области Серик Кожаниязов

На сегодняшний день сельхозпродукция Приаралья экспортируется в 20 стран мира.

Рис Кызылординской области

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

91,8% экспортируемой продукции приходится на основную культуру области – рис, который отправляют в Россию, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, Монголию, Таджикистан, Туркменистан, Украину, Грузию, Литву, Турцию и Ирак.

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