В Нур-Султане проходит ярмарка сельхозпродукции Кызылординской области
В мероприятии приняли участие вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек и первый замакима Кызылординской области Серик Кожаниязов.
Для поддержки отечественной продукции региона на ярмарке организовали выставку сельхозтоваров.
Фото: пресс-служба акима Кызылординской области
Из них 100 тонн риса, 15 тонн мяса и 30 тонн рыбной продукции, 80 тонн овощей и фруктов, 210 тонн бахчевых, 50 тонн тыкв, 3 тонны поваренной соли, 10 тонн молочной продукции, около 5 тонн кондитерских изделий.
Особым спросом покупателей пользуются рис и рыба, поваренная соль и бахчевые, ставшие брендами Кызылординской области.
Фото: пресс-служба акима Кызылординской области
Фото: пресс-служба акима Кызылординской области
Аграрная отрасль региона вносит свой вклад в развитие экономики страны. В целом, в текущем году засеяно на 188,5 тыс. га сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых культур – 91,7 тыс. га, масличных культур – 5,9 тыс. га, кормовых культур – 71,3 тыс. га, картофеля, овощей, бахчевых – 19,6 тыс. га, основной культуры региона – риса – 78,6 тыс. га. Сейчас в Приаралье полным ходом идет уборочная кампания. Всего в области произведено 228,4 тыс. тонн картофеля, овощей, бахчевых и 20,6 тыс. тонн мяса, 50,2 тыс. тонн молока. Сегодня мы привезли в столицу продукцию, произведенную аграриями региона.Первый замакима Кызылординской области Серик Кожаниязов
На сегодняшний день сельхозпродукция Приаралья экспортируется в 20 стран мира.
Фото: пресс-служба акима Кызылординской области