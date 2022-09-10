Убийство матери троих детей в Кызылорде: родные рассказали подробности

Родственники убитой хотят, чтобы не только участковый понес ответственность, но и все, кто видел, что происходило в тот вечер, но никак не попытался вмешаться, сообщает Zakon.kz.

Мать троих детей до смерти забили в Кызылорде. Ажар Шадиева в день трагедии отмечала свой день рождения в кафе вместе с мужем, его другом и двумя родственниками, сообщает Первый канал Евразия.

Женщина захотела уйти домой пораньше, что вызвало гнев супруга. Мужчина стал избивать ее. Позже на место приехал участковый.

Участковый позвонил матери Ажар с ее же телефона. Она его в кафе оставила. Сказал, что они не закрыли счет. И говорит: "вы бы в больницу ее отвезли, потому что мужчина ее бил так, что она теряла сознание". Мать поехала к ним домой. Зять сказал: "не беспокойте ее, она спит". Когда она скинула одеяло, сразу поняла, что Ажар мертва. Муж и его друг хотели от тела избавиться, потому что ее вымыли, раздели и накрыли корпешками. Тетя погибшей Жулдызай

На лице Ажар не было живого места. По словам близких, удары муж наносил ей металлическим предметом.

Подруги погибшей говорят, что побои она терпела и раньше. Когда они посоветовали разводиться, женщина стала отдаляться. За день до убийства ей исполнилось 27 лет. Без матери остались трое детей, младшему из которых всего два года.

Подруга погибшей Белла Инкарбекова рассказала, что Ажар любила своих детей, работала и обеспечивала их одна. Она должна была получить лицензию нотариуса. Дети были всегда одеты и обуты.

Ажар уже проводили в последний путь. В полиции возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали.

За убийство ему грозит 15 лет тюрьмы. В полиции обещают дать правовую оценку и действиям своих сотрудников на предмет халатности.