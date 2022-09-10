В Алматы на 40% снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями

Медики зафиксировали снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Алматы. Заболеваемость у детей до 14 лет в городе снизилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

За восемь месяцев текущего года в южном мегаполисе показатель заболеваемости ОКИ уточненной этиологии на 100 тыс. населения составил 10,94. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года отмечается снижение заболеваемости на 40,1%. От общего числа заболевших ОКИ уточненной этиологии удельный вес детей до 14 лет составил 78,6%, что ниже в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – группа инфекций, которые характеризуются фекально-оральным механизмом передачи, тошнотой, рвотой, многократным жидким стулом, повышением температуры тела.

Заражение чаще всего происходит через инфицированные продукты питания и приготовленные из них блюда, полуфабрикаты, воду, а также овощи и фрукты. Важную роль в распространении инфекций играет стихийная торговля без соблюдения необходимых условий хранения и реализации пищевых продуктов. Огромное значение имеет соблюдение санитарно-гигиенического режима на пищевых предприятиях, особенно мясо-молочной промышленности, на предприятиях общественного питания.

Отмечается, что чаще всего болеют дети до двух лет. Основной причиной этого становится несоблюдение матерями личной гигиены при уходе за ребенком, употребление продуктов домашнего приготовления с нарушением технологии приготовления и правил хранения, а также немытых овощей и фруктов.

Наибольший удельный вес заболеваемости ОКИ по социально-профессиональным группам приходится на неорганизованных детей – 76,9% и безработных – 10,2%, среди рабочих и служащих – 4,7%, студентов – 3,4%, пенсионеров – 2,56%, школьников – 0,85%, организованных детей – 0,85%. ОКИ чаще болеют дети в первые два года жизни, их 69,5%, – сообщили врачи.

В комитете напомнили, что лучшая профилактика заболеваемости ОКИ – чистые руки, чистая посуда и приготовление пищи с соблюдением всех санитарных норм.

С целью предупреждения кишечных инфекций необходимо соблюдать личную гигиену, а именно мыть руки с мылом перед едой. Кроме того, необходимо выдерживать температурный режим приготовления мясных блюд, блюд из птицы и яиц; тщательно мыть фрукты, овощи, особенно арбузы, дыни; соблюдать условия хранения скоропортящихся продуктов; молочную продукцию необходимо приобретать в магазинах и соблюдать срок их хранения. Особое внимание необходимо уделять профилактике болезней среди детей в возрасте до двух лет, при этом выполнять рекомендации врачей по уходу и кормлению детей, особенно первого года жизни. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК

Эпидемиологи напоминают, что при появлении симптомов ОКИ необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением.