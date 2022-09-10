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Американский спутник частично разрушился на орбите

Спутник WGS на орбите Фото: wikipedia
По мнению специалистов, фрагменты спутника связи Galaxy 11 могут нести опасность действующим спутникам, сообщает Zakon.kz.

Телекоммуникационный американский спутник связи Galaxy 11 был запущен еще в 1999 году.

На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого (1999 год запуска) телекоммуникационного аппарата Galaxy 11, – написали представители Института прикладной математики им. М.В. Келдыша (ИМП) РАН в своем telegram-канале.

Galaxy 11 – американский геостационарный спутник связи, управляемый компанией Intelsat. Он служит резервной копией для космического аппарата Intelsat 802.

Гражданские оптические средства обнаружили и сопровождают несколько малоразмерных фрагментов аппарата, представляющих потенциальную опасность для действующих спутников на геостационарной орбите.

В институте добавили, что о причинах фрагментации космического аппарата не сообщается. Возможно, это произошло из-за старения экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса, концентраторов солнечного излучения либо панелей солнечных батарей.

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