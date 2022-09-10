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Законодательство РК

В Туркестанской области водитель пытался скрыться от полиции необычным маневром

рация Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел в вечернее время в одном из населенных пунктов Сарыагашского района, сообщает Zakon.kz.

Полицейские преследовали водителя автомобиля ВАЗ 2107, который двигался задним ходом, не подчиняясь требованиям об остановке. Погоню сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсетях.

В результате сотрудникам Сарыагашского РОП удалось остановить нарушителя и привлечь его к административной ответственности. Отмечается, что у водителя ВАЗ отсутствовал техосмотр.

В отношении автолюбителя составили административный протокол по ч. 9 ст. 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" и ч. 1 ст. 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования".

Машина водворена на штрафстоянку.

В свою очередь, молодой человек извинился за свой опрометчивый поступок и заверил, что впредь подобное не повторится.

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Елена Беляева
Туркестанская область
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