В Туркестанской области водитель пытался скрыться от полиции необычным маневром

Инцидент произошел в вечернее время в одном из населенных пунктов Сарыагашского района, сообщает Zakon.kz.

Полицейские преследовали водителя автомобиля ВАЗ 2107, который двигался задним ходом, не подчиняясь требованиям об остановке. Погоню сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсетях.

В результате сотрудникам Сарыагашского РОП удалось остановить нарушителя и привлечь его к административной ответственности. Отмечается, что у водителя ВАЗ отсутствовал техосмотр.

В отношении автолюбителя составили административный протокол по ч. 9 ст. 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" и ч. 1 ст. 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования".

Машина водворена на штрафстоянку.