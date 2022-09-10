В Павлодаре спасатели из-за пожара эвакуировали 10 человек из жилого дома

Огонь в многоэтажке разгорелся 10 сентября в 11:41 по улице Кудайбердиева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, на одном из балконов загорелись домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила 14 кв. м.

В 12:20 пожар был локализован, в 12:36 потушен.

Силами ДЧС по лестничному маршу эвакуировано 10 человек, в том числе один ребенок.

Причина пожара устанавливается.

На месте работали 31 сотрудник ДЧС, четыре работника ФГУ ЦМК МЧС и 10 единиц техники.